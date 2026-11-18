Samsung, судя по новым утечкам, приближается к запуску смартфона среднего класса Galaxy A38. Инсайдер Мохаммед Хатри обнаружил на тестовых серверах компании прошивку A386BXXU0AZK3, предназначенную для европейского и американского рынков. Это указывает на то, что Samsung уже тестирует региональные версии устройства и готовит программное обеспечение. Ранее модель также появилась в базе IMEI под обозначениями SM-A386B/DS для глобального рынка и SM-A386U для США.

По предварительным данным, Galaxy A38 получит основную камеру на 50 Мп с оптической стабилизацией, сверхширокоугольный модуль на 8 Мп, макрокамеру на 5 Мп и фронтальную камеру на 12 Мп. Такая конфигурация полностью повторяет набор камер Galaxy A37. Более заметным улучшением станет аккумулятор: его номинальная ёмкость составит около 5882 мА•ч, а в рекламных материалах Samsung укажет 6000 мА•ч. Для сравнения, предшественник оснащён батареей на 5000 мА•ч.

Источник изображения: gizmochina // Samsung

Остальные характеристики пока не раскрываются. Неизвестны модель процессора, параметры дисплея, объём оперативной и встроенной памяти, а также мощность зарядки. Samsung официально пока не подтверждала существование Galaxy A38. С учётом традиционного графика обновления серии Galaxy A презентация новинки может состояться в марте или апреле 2027 года, предположительно одновременно с Galaxy A58.