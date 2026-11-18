Бесплатная связь на расстоянии до 5 километров. Представлена новая версия рации Xiaomi Walkie Talkie 2S за $42 ⁠ 2

Xiaomi представила новую оранжевую расцветку портативной рации Walkie Talkie 2S. Устройство уже поступило в продажу в Китае по цене 299 юаней (около $42).

Рация получила тонкий корпус толщиной всего 15 мм и весит 130 г. На передней панели установлен цветной экран диагональю 1,77 дюйма, а за звук отвечает динамик диаметром 36 мм. Есть порт USB Type-C для зарядки и разъем 3,5 мм для наушников.

Мощность передатчика составляет 4 Вт. По заявлению Xiaomi, дальность связи в городской местности достигает 1–5 км. Помимо 20 стандартных каналов, устройство поддерживает до 80 пользовательских, причём частоту каждого можно настраивать отдельно.

Встроенный аккумулятор ёмкостью 2190 мА·ч обеспечивает до 120 часов работы в режиме ожидания или до 15 часов непрерывного использования. Также предусмотрена защита от пыли и брызг по стандарту IP54.

Walkie Talkie 2S поддерживает Bluetooth-наушники, FM-радио в диапазоне 87–108 МГц и управление через приложение Xiaomi Walkie-Talkie. Пользователи могут создавать группы, менять настройки и программировать частоты как со смартфона, так и непосредственно на рации.