Компания Xiaomi продолжает подготовку к выпуску серии Redmi Turbo 6. Один из смартфонов линейки с модельным номером M407CF прошёл радиосертификацию SRRC в Китае. Документ был выдан 16 ноября 2026 года компании Xiaomi Communications Technology и подтверждает поддержку сетей 5G, Wi-Fi и Bluetooth. Сертификат действует пять лет. По данным китайских инсайдеров, устройство относится к семейству Redmi Turbo 6, однако официального подтверждения пока нет.

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До выхода смартфону предстоит пройти дополнительные процедуры сертификации, включая 3C и MIIT. Ожидается, что серия будет включать две модели — Redmi Turbo 6 и Redmi Turbo 6 Max. На международном рынке они могут появиться под названиями Poco X9 Pro и Poco X9 Pro Max. По предварительным данным, премьера новинок в Китае состоится в январе 2027 года.

Наибольший интерес представляет старшая модель Redmi Turbo 6 Max. Ей приписывают плоский экран диагональю около 7 дюймов с разрешением 2K и частотой обновления до 185 Гц. Благодаря технологии LIPO рамки вокруг дисплея могут составить всего около 1 мм. Ещё одной особенностью станет аккумулятор ёмкостью 11 000 мА•ч (40,72 Вт·ч) — потенциально самая большая батарея среди смартфонов Xiaomi.