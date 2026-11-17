Tesla представила твердотельный трансформатор с КПД 98,86% и гарантией 25 лет

Tesla представила Powercore — твердотельный трансформатор для энергетических систем. Устройство рассчитано на мощность 7,4 МВт. Powercore работает с напряжением переменного тока от 10 до 35 кВ и постоянного тока от 800 до 2000 В. Заявленный пиковый КПД составляет 98,86%. Гарантийный срок — 25 лет.

Powercore подходит для использования в составе солнечных электростанций и дата-центров с питанием постоянным током напряжением 800 В. Компания отмечает, что технология позволит создавать дата-центры, полностью независимые от внешней электросети, и поможет развитию солнечных установок на 1500–2000 В постоянного тока.

Powercore выпускают в США, для коммерческого применения системы станут доступны уже в 2027 году.