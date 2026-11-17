Toyota позаимствовала принцип магнитной левитации для водородного двигателя — он появится в машинах в 2027 году

Toyota представила прототип линейного привода для гоночных автомобилей с двигателями на жидком водороде. Новая конструкция должна уменьшить испарение топлива в баке за счёт сокращения механического трения и упрощения поршневого механизма. Компания рассчитывает применить технологию в гоночных авто для японского рынка уже в 2027 году.

Разработку Toyota создала совместно с Киотским университетом. Её показали во время заключительного этапа японской серии Super Endurance на трассе Fuji Speedway. Устройство состоит из цилиндрических элементов и штока с постоянным магнитом, помещённого внутрь катушки. При подаче электрического тока магнитная сила удерживает шток в подвешенном состоянии, а затем заставляет его двигаться вверх и вниз. Это движение используется для работы насоса, подающего жидкий водород в двигатель.

В основе конструкции лежит принцип, похожий на тот, который применяется в японских поездах на магнитной подушке. В отличие от традиционного механизма, здесь не требуется сложная система шестерён и механических передач. Благодаря этому привод получается компактным, способен развивать значительное усилие и выделяет меньше тепла при работе. Для жидкого водорода это особенно важно: нагрев ускоряет его испарение, а значит, приводит к потерям топлива.

Toyota уже экспериментировала с другими способами повышения эффективности водородной силовой установки. В этом сезоне компания разместила сверхпроводящий электродвигатель непосредственно внутри бака с жидким водородом. Это позволило увеличить полезную вместимость резервуара примерно на 40% и приблизить запас хода гоночного автомобиля к показателям бензиновых машин.

Ещё одной проблемой оказалось перемещение жидкого водорода внутри бака во время движения. Топливо разбрызгивается по более нагретым внутренним стенкам, из-за чего быстрее испаряется. Для борьбы с этим Toyota установила внутри резервуара специальные противоволновые перегородки с тефлоновым покрытием. По данным компании, они сократили потери водорода на 3–5% и позволили гоночному автомобилю проехать дополнительный круг.

Президент Toyota Motorsport Томоя Такахаси заявил, что компания намерена применить новый линейный привод в 24-часовой гонке Super Endurance в июне 2027 года. Toyota рассматривает водород как один из вариантов сохранения двигателей внутреннего сгорания в автоспорте на фоне перехода отрасли к декарбонизации.