Flipper One — карманный ПК на Linux — стал хитом: всего за несколько часов на Kickstarter собрали 7,7 млн долларов

Создатели Flipper One запустили кампанию по сбору средств коллективного финансирования на Kickstarter, и интерес к устройству оказался очень высоким: уже в первый час поклонники проекта собрали почти в пять раз больше заявленной суммы. Проект поддержало уже почти 15 тыс. человек. При изначальной цели собрать 300 тыс. долларов на данный момент собрано почти 7,7 млн долларов. При этом кампания по сбору средств будет длиться еще 29 дней.

Flipper One — карманный Linux-ПК для работы с сетями, радиосигналами и различными электронными устройствами. В основе лежит SoC Rockchip RK3576 с восьмиядерным процессором, она дополнена микроконтроллером RP2350 от Raspberry Pi. Устройство получило 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5, 64 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 и два гигабитных Ethernet-порта. Предусмотрены поддержка 5G, слот M.2 и дополнительный PCIe-разъём для расширения возможностей.

Flipper One позволяет запускать Python-скрипты, сетевые утилиты и инструменты аудита безопасности. С его помощью можно анализировать беспроводные сети, исследовать сетевой трафик, работать с VPN и изучать радиосигналы при подключении SDR-модуля. Совместимый модем через M.2 обеспечит доступ к мобильным сетям 4G и 5G.

Устройство можно превратить и в полноценный мини-ПК: подключить монитор через HDMI, клавиатуру и мышь. Встроенный аккумулятор ёмкостью 7000 мА·ч позволяет использовать его автономно, а при необходимости — в качестве внешнего аккумулятора.

Цена Flipper One на Kickstarter — $400, первые покупатели получат свои устройства в июле 2027 года.