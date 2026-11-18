Samsung работает над устройством линейки Galaxy с дисплеем практически без рамок. Об этом сообщил корейский инсайдер yeux1122 со ссылкой на поставщика комплектующих. По данным информатора, «абсолютно безрамочный» экран рассматривается для «следующего продукта Galaxy», то есть новинка может выйти уже в 2027 году. Ресурс GSMArena полагает, что речь идет о смартфоне.

Инсайдер yeux1122 имеет прямой доступ к азиатской цепочке поставок компонентов Apple и Samsung, что позволяет ему публиковать точные технические данные задолго до релизов. Его высокая репутация подтверждается рядом крупных сбывшихся прогнозов, среди которых точное предсказание веса (145 г) и емкости батареи (2800 мАч) ультратонкого iPhone Air, безошибочный инсайд о заморозке стартовой цены на базовый iPhone 14 на уровне $799 вопреки ожиданиям рынка, а также заблаговременный слив характеристик экранов iPad mini.