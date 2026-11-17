United Launch Alliance (ULA) раскрыла предварительную причину аварии ракеты Vulcan Centaur, которая 15 ноября должна была вывести на орбиту 40 спутников интернет-сети Amazon Leo. Проблема возникла в первой ступени практически сразу после старта, хотя потерю телеметрии и самой миссии зафиксировали примерно через 10 минут полета.

По предварительным данным, ускоритель развил недостаточную тягу. Из-за этого разделение ступеней произошло на слишком малой высоте и скорости, которой уже не хватило для выхода на орбиту. Верхняя ступень Centaur V работала штатно, но исправить ситуацию не смогла. Точную причину неисправности ещё предстоит установить.

Это уже не первый случай проблем с Vulcan Centaur. Из пяти запусков ракеты неполадки возникали в трёх. Ранее на двух полётах от твердотопливных ускорителей отрывались сопла, однако тогда ракете всё же удавалось доставить полезную нагрузку. После этих инцидентов ULA доработала конструкцию ускорителей. По предварительной оценке компании, во время последнего запуска они отработали штатно.

Теперь Vulcan Centaur не будет летать до тех пор, пока не завершится расследование. Это создаёт трудности для Amazon — она заказала 38 запусков этих ракет для развёртывания группировки интернет-спутников Leo. Старт от 15 ноября был первым в этой серии. Всего группировка Leo должна насчитывать более 3200 спутников (на данный момент на орбите находится около 400 аппаратов).

Последствия аварии могут быть большими, так как двигатели BE-4, установленные на первой ступени Vulcan, используются также в ракете New Glenn компании Blue Origin (той самой, что зрелищно взорвалась весной этого года). Кроме того, верхнюю ступень Centaur V планируют интегрировать в лунную ракету NASA SLS. Пока расследование не выявило проблем ни с BE-4, ни с Centaur V, но неисправность первой ступени Vulcan усиливает давление на американскую отрасль запусков — особенно на фоне того, что New Glenn не летает уже полгода.