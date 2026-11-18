Первый за 8 лет: представлен телефон Infobar Zero без веб-браузера и приложений социальных сетей ⁠ 9

Японский оператор KDDI представил телефон Infobar Zero — первую за восемь лет новую модель популярной серии Infobar. Устройство разработано проектом au Design и намеренно лишено веб-браузера и приложений социальных сетей. Аппарат ориентирован исключительно на звонки и обмен текстовыми сообщениями. Продажи в Японии начнутся 25 декабря, стоимость составит 32 780 иен (около 200 долларов). Предыдущая модель серии, Infobar xv, вышла в 2018 году.

Дизайн новинки разработал японский промышленный дизайнер Наото Фукасавa. Телефон продолжает фирменную стилистику линейки с двухцветной цифровой клавиатурой и будет доступен в трех вариантах оформления. Устройство получило камеру разрешением 2 Мп, предназначенную для съемки фотографий с ретроэффектом. Для зарядки и подключения используется разъем USB-C.

Источник изображения: ithome // KDDI

В основе Infobar Zero лежит процессор MediaTek MT8765WA, дополненный 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти. Телефон поддерживает сети 4G LTE, Bluetooth 4.2 и Wi-Fi, который используется только для обновления программного обеспечения и активации eSIM. Предусмотрена работа с двумя SIM-картами — nanoSIM и eSIM. При этом новинка лишена NFC, бесконтактных платежей Osaifu-Keitai и защиты от воды и пыли.