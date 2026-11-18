OpenAI представила две новые модели искусственного интеллекта — GPT-6.2 Astra и GPT-6.2 Sol. Первая предназначена для сложных профессиональных и научных задач, вторая ориентирована на повседневную работу и сценарии ИИ-агентов. Обе модели уже доступны в ChatGPT Work, Codex и через API.

GPT-6.2 Astra стала флагманом обновлённой линейки. OpenAI заявляет об улучшениях в программировании, научных исследованиях, создании презентаций, таблиц, сайтов и 3D-моделей. Модель лучше следует заданным шаблонам и справляется со сложными проектами, при этом выполнение задач обходится в среднем примерно втрое дешевле, чем при использовании предыдущей GPT-6 Astra.

В тесте Agents’ Last Exam новая модель набрала на 5,2 пункта больше предшественницы. В GDPval v2, оценивающем выполнение профессиональных заданий из финансов, консалтинга и дизайна, прирост составил 6,2 пункта, а расход токенов на ответы сократился на 22%. В ExploitBench Astra успешно создавала рабочие эксплойты для известных уязвимостей Chrome в 53,5% случаев против 31,5% у предыдущей версии.

GPT-6.2 Sol рассчитана на более доступную и быструю повседневную работу. Её возможности в программировании и многошаговых задачах приблизились к флагманской модели. В тесте FrontierCode 2.0 Sol уступила Astra менее чем на 0,5 пункта, но выполнение задачи обходилось примерно в пять раз дешевле. В другом тесте повседневных задач LifeVal модель также превзошла GPT-6 Astra при существенно меньших затратах.

В независимом рейтинге Artificial Analysis GPT-6.2 Astra набрала 62 балла, заняв второе место после Claude Fable 5.2 от Anthropic с 65 баллами. Gemini 4 Carbon получила 60 баллов, а Claude Opus 5.5 — 59. Результат Sol составил 57 баллов — примерно на уровне предыдущей GPT-6 Astra. При этом выполнение тестового задания обходилось Astra примерно в $4 против $27 у Claude Fable 5.2. Существенного прогресса в программировании относительно прошлой версии не зафиксировано.

Стоимость API для GPT-6.2 Astra составляет $8 за миллион входных токенов и $40 за миллион выходных — на 20% меньше, чем у предшественницы. Для Sol тарифы остались прежними: $2 за миллион входных и $10 за миллион выходных токенов.

В ChatGPT Work и Codex новые модели доступны подписчикам Plus, Pro, Business, Enterprise и Edu. Режим Ultrafast с ускоренной генерацией предусмотрен для обеих моделей в тарифе Pro 500. Пользователи Pro 200 впервые получили такой режим, но пока только для Sol. Обычный режим ChatGPT на момент запуска новые модели ещё не получил.