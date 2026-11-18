Компания Xiaomi начала продажи камеры видеонаблюдения Smart 4G Camera 3 в Китае. Новинка оценена в 229 юаней (около 2600 рублей) и примечательна встроенной поддержкой двух SIM-карт China Telecom и China Unicom. Производитель обещает бесплатный безлимитный 4G-трафик без ограничений скорости и объема данных. Благодаря этому камера может работать без домашнего Wi-Fi, в том числе в загородных домах, магазинах и других местах без проводного интернета.

Устройство оснащено 5-мегапиксельной камерой с поддержкой записи видео в разрешении 3K (2880 × 1620 пикселей). Для ночной съемки предусмотрена инфракрасная подсветка с длиной волны 940 нм. Двухмоторный поворотный механизм обеспечивает обзор на 360° по горизонтали и регулировку наклона на 109°. Управлять положением камеры можно дистанционно через приложение Mi Home. Также предусмотрены двусторонняя голосовая связь, динамик и микрофон с шумоподавлением, способный улавливать звуки на расстоянии до 8 метров.

Встроенные алгоритмы ИИ умеют обнаруживать и отслеживать людей, распознавать плач ребенка, фиксировать пересечение виртуальной границы, а также определять кошек и собак. При обнаружении подозрительной активности камера отправляет уведомления на смартфон. Для хранения записей предусмотрен экономичный режим AOR, который снижает частоту кадров при отсутствии событий и переключается на полноценную запись при обнаружении движения. Кроме того, устройство умеет создавать 15-секундные видеоролики с покадровой съемкой.