В интернете появились реальные фотографии смартфонов серии Honor 700, премьера которой состоится 23 ноября. Снимки опубликовал известный инсайдер Digital Chat Station.

На них запечатлены устройства в розовом и голубом цветах. Судя по изображениям, новинки получили заметно обновленный дизайн, а одной из главных особенностей стал дополнительный экран на задней панели, который встроен в блок камер.

Источник изображения: huaweicentral // Digital Chat Stiation

По данным источника, рамка вокруг основного дисплея имеет ширину всего 0,98 мм со всех четырех сторон. Honor также делает ставку на автономность: вся серия получит аккумуляторы емкостью 9000 мА·ч, несмотря на толщину корпуса менее 8 мм. Еще одной особенностью станет дополнительный дисплей с поддержкой функций на базе искусственного интеллекта.

Источник изображения: huaweicentral // Digital Chat Stiation

Все модели Honor 700, как утверждается, оснастят основной камерой разрешением 200 Мп и поддержкой внешнего телеобъектива с фокусным расстоянием 200 мм. Дополнительный экран сможет использовать датчики в блоке камер для измерения пульса и уровня кислорода в крови. Линейка будет представлена в трех вариантах, предзаказы на которые уже принимают официальные магазины Honor.

Источник изображения: huaweicentral // Digital Chat Stiation

Смартфонам приписывают подсветку студийного уровня, новый телеобъектив и экран Oasis нового поколения с пиковой яркостью 8000 нит.