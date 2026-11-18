Компания Dyson представила новую щетку для укладки волос Airsmooth Fluid Brush (HB01). Устройство позволяет одновременно сушить волосы, выпрямлять их и придавать объем без необходимости использовать отдельный фен и расческу. В Китае новинка оценена в 1899 юаней (около 21 000 рублей). Это первая щетка Dyson для укладки с помощью горячего воздуха.

Конструкция предусматривает 816 зубцов, под которыми равномерно распределяется воздушный поток. По данным испытаний американской лаборатории TRI, после 2000 циклов расчесывания при максимальной температуре и интенсивности обдува устройство снижает суммарную ломкость волос на 39% по сравнению с насадкой Dyson Airwrap Smoothing Comb. Двойная система зубцов сочетает гибкие конические элементы и специальные кольцевые элементы, которые помогают распутывать волосы и уменьшают их повреждение.

Щетка предназначена для работы с влажными волосами и позволяет создавать разные варианты укладки: приподнимать волосы у корней, выпрямлять пряди, формировать волны и подкручивать кончики внутрь или наружу. Предусмотрены три скорости воздушного потока и четыре температурных режима: 113, 100 и 85 °C, а также подача холодного воздуха. Устройство получило съемный фильтр для очистки, универсальное напряжение питания и защитный чехол для зубцов, что упрощает использование в поездках.