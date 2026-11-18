SpaceX изучит повреждения в месте контакта корабля с механическими руками и изменит локальные элементы конструкции

После первого успешного захвата корабля Starship механическими манипуляторами стартовой башни SpaceX обнаружила повреждения в местах контакта.

Во время возвращения верхняя ступень космического корабля потеряла часть защитного материала из-за трения о захватные конструкции. Илон Маск сообщил, что в дальнейшем на этих участках планируется использовать стальную вату вместо нынешнего материала.

Речь идет исключительно о локальных элементах, подвергающихся механическому воздействию, а не о замене всей теплозащиты Starship.

Испытательный полет состоялся 14 ноября: корабль провел в полете около 22,5 часа, развернул 26 спутников Starlink и вернулся на космодром Starbase в Техасе, где его впервые успешно поймали механические манипуляторы башни. Полученные повреждения позволят инженерам непосредственно изучить участки контакта и скорректировать конструкцию для следующих запусков.

При этом полностью вернуть обе ступени ракеты пока не удалось. Корабль Starship был пойман башней, тогда как ускоритель Super Heavy отклонился от расчетной траектории и приводнился в океане.

Вице-президент SpaceX по разработке Starship ранее подтвердил, что теплозащитная плитка с автографом популярного YouTube-блогера MrBeast успешно пережила орбитальный полет корабля Ship 42 и возвращение в атмосферу Земли.