Всего 10 микрометров и плотность энергии 504 Вт·ч/кг: Китай приблизился к созданию литиевых аккумуляторов нового поколения

Китайские исследователи разработали технологию производства сверхтонких литиевых анодов, которая может сделать аккумуляторы для электромобилей легче и увеличить запас хранимой энергии. В эксперименте удалось получить батарейную конфигурацию с расчётной плотностью энергии до 504 Вт·ч/кг.

Разработкой занималась команда Институтов передовых технологий Шэньчжэня при Китайской академии наук совместно с другими научными организациями. Учёные применили метод трафаретной печати: расплавленный литий наносится на медную подложку через специальную маску, формируя равномерные микродиски. Так удалось изготовить аноды эквивалентной толщины 10, 20 и 28 микрометров.

Одна из главных проблем металлического лития — образование дендритов, тонких игольчатых структур, которые возникают при зарядке и разрядке и ухудшают работу аккумулятора. Чтобы снизить этот эффект, исследователи добавили в расплав соединение магния. Оно помогло сформировать защитный слой, уменьшающий нежелательные химические реакции и потери лития.

В лабораторных испытаниях аккумуляторы с анодами толщиной всего 10 микрометров сохранили стабильную работу на протяжении более 260 циклов, показав кулоновскую эффективность выше 99,8%. В другой конфигурации с никельсодержащим катодом и 20-микрометровым анодом расчётная плотность энергии достигла 504 Вт·ч/кг и 1071 Вт·ч/л.

Исследователи также проверили технологию в аккумуляторах с гелевым электролитом. Пока речь идёт о лабораторных результатах, но метод может найти применение в батареях электромобилей, портативной электронике и системах хранения энергии.