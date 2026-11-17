Его можно устанавливать близко к стене или экрану

200 дюймов, 4К, 90 Вт звука и Google TV — за 2400 долларов. Представлен лазерный проектор Aetherion Plus от AWOL Vision

AWOL Vision выпустила в Японии лазерный проектор Aetherion Plus с разрешением 4K. Это младшая модель в линейке Aetherion, однако она получила трёхлазерную систему RGB и поддержку Dolby Vision, максимальная яркость — 2400 ISO люмен.

Проектор обеспечивает контрастность 3500:1 и охватывает 110% цветового пространства Rec.2020. Помимо Dolby Vision, заявлена поддержка IMAX Enhanced, HDR10+, HDR10 и HLG.

Проектор получил четыре встроенных динамика: два высокочастотных мощностью 20 Вт и два широкополосных по 25 Вт. Аудиосистема поддерживает Dolby Atmos и DTS. Программной основой стала Google TV, для беспроводной трансляции контента предусмотрены технологии AirPlay, Chromecast и Miracast.

Благодаря сверхкороткофокусной оптике с коэффициентом 0,21:1 проектор можно устанавливать близко к стене или экрану. Он формирует изображение диагональю от 80 до 200 дюймов, предусмотрены системы автоматической коррекции трапецеидальных искажений и выравнивания картинки.

В Японии AWOL Vision Aetherion Plus оценили в 379 800 иен (около $2400). Комплект с экраном диагональю 120 дюймов стоит 439 600 иен (примерно $2700). Позже модель должна появиться в американском магазине компании на Amazon.