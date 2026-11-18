«Киноспутник» вызвал интерес: иностранные заказчики хотят приобретать снимки Земли с разрешением 0,8 м на пиксель.

Иностранные компании из Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Ближнего Востока проявили интерес к покупке данных дистанционного зондирования Земли с российского частного спутника «Киноспутник».

Об этом сообщили ТАСС в группе компаний «Спутникс», разработавшей аппарат. По словам представителей компании, потенциальные заказчики уже направили соответствующие запросы, сейчас прорабатываются возможные форматы сотрудничества с учётом действующего законодательства.

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Спутник был запущен 14 ноября с космодрома Восточный в рамках первого субсидируемого запуска частных космических аппаратов в России. Его масса составляет 200 кг, а основная полезная нагрузка — камера, способная получать изображения с разрешением 0,8 м на пиксель в мультиспектральном и панхроматическом режимах. Аппарат построен на базе платформы «Паллада», разработанной «Спутниксом» при поддержке фонда НТИ.

Одним из главных преимуществ «Киноспутника» стала маневренность: он способен быстро менять направление съёмки, переориентируясь со скоростью не менее 0,7 градуса в секунду и отклоняясь от надира примерно на 30 градусов. Это позволяет оперативно наблюдать за чрезвычайными ситуациями, сельскохозяйственными угодьями и экологической обстановкой.

Первые снимки ожидаются в ближайшее время, а коммерческое предоставление данных начнётся после завершения лётных испытаний, предположительно в 2027 году.