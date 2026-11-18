Бюджетный смартфон iQOO Z12 Lite появился в базе Google Play Console под модельным номером I2510. Публикация данных в сервисе обычно свидетельствует о скором запуске устройства. Изображение подтверждает наличие каплевидного выреза для фронтальной камеры, а характеристики указывают на использование недорогой аппаратной платформы MediaTek.

Согласно базе данных, смартфон оснастят однокристальной системой Dimensity 6300 (MT6835), 4 или 6 ГБ оперативной памяти и экраном с разрешением 1600 × 720 пикселей. В качестве операционной системы указана Android 16. При этом перечисленные характеристики полностью совпадают с параметрами iQOO Z11 Lite, который вышел в Индии в июле. Это позволяет предположить, что Z12 Lite станет переименованной версией предшественника.

Напомним, iQOO Z11 Lite получил 6,74-дюймовый ЖК-экран с частотой обновления 120 Гц, основную камеру на 50 Мп и аккумулятор емкостью 6500 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 44 Вт. Ситуацию осложняет появление еще одного устройства с названием Z12 Lite и номером I2603 в базе Bluetooth SIG. Оно также поддерживает 5G, но его характеристики пока неизвестны. Не исключено, что iQOO готовит несколько вариантов смартфона для разных рынков.