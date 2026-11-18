Смартфону приписывают аккумулятор емкостью до 10 000 мА·ч и экран с частотой 185 Гц

Новый смартфон OnePlus прошел сертификацию китайского регулятора 3C под модельным номером PYP110. Предположительно, речь идёт о Turbo 7 Pro.

Документы подтверждают поддержку проводной зарядки мощностью 100 Вт. Это заметный шаг вперед по сравнению с OnePlus Turbo 6, представленным в январе 2026 года и поддерживающим зарядку на 80 Вт.

Источник изображения: oneplus // OnePlus Turbo 6

По предварительным данным, новинка получит аккумулятор емкостью не менее 9000 мА·ч. В одном из инженерных образцов используется батарея на 10 000 мА·ч, однако окончательная емкость пока не подтверждена.

Также смартфону приписывают плоский 6,78-дюймовый дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 185 Гц. За производительность будет отвечать 3-нанометровая однокристальная система Qualcomm SM8845 Pro, которую связывают с пока не представленным Snapdragon 8 Gen 5 Pro.

Основная камера устройства, как ожидается, получит разрешение 200 Мп и сенсор крупного формата.