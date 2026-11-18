После столкновения яхты с китом в Тихом океане Starlink помог спасти моряков ⁠ 3

Спутниковый интернет Starlink помог спасти жизни четырех моряков после столкновения их яхты с китом в южной части Тихого океана. Инцидент произошел примерно в 250 морских милях к северу от острова Норфолк.

Судно получило серьезные повреждения, и внутрь начала поступать вода. Экипаж активировал аварийные радиомаяки, после чего воспользовался Starlink для связи со спасательным центром Новой Зеландии.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Nano Banana 2

Благодаря спутниковому соединению моряки смогли напрямую общаться со спасателями и координировать свои действия до прибытия помощи. Самолет Королевских военно-воздушных сил Новой Зеландии обнаружил терпящую бедствие яхту и передал координаты находившимся поблизости судам. К этому моменту экипаж уже покинул поврежденное судно и перебрался на спасательный плот.

Всех четверых моряков подобрал грузовой корабль Sofrana Surville. В результате происшествия никто из членов экипажа не погиб, все благополучно добрались домой.