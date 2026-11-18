Гуманоидный робот Atlas от Boston Dynamics готовится выйти за пределы автомобильной промышленности. С начала 2027 года его начнут испытывать на предприятиях американского производителя микросхем GlobalFoundries. Компания станет первым представителем полупроводниковой отрасли, присоединившимся к программе раннего внедрения Atlas.

На первом этапе оценят, какие задачи гуманоидный робот сможет выполнять на фабриках, насколько сложно интегрировать его в производственные процессы и как подготовить предприятия к появлению таких машин. Конкретные обязанности Atlas и количество роботов пока не раскрываются.

Параллельно компании расширят использование четвероногих роботов Spot. Их задействуют на предприятиях GlobalFoundries в США, Германии и Сингапуре для автономных проверок оборудования и сбора данных о состоянии производственных объектов.

Spot уже продемонстрировал результаты: за время сотрудничества роботы провели более 90 тысяч инспекций с заявленной успешностью 99%. Только на одном из этапов GlobalFoundries удалось за две недели автоматизировать 875 регулярных проверок. Собранные данные с тысяч контрольных точек помогают компании перейти от устранения уже возникших неисправностей к их прогнозированию.