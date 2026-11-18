Компания Mercedes-Benz начала серийное производство электрического минивэна VLE в Китае. Выпуск организован на заводе совместного предприятия Fujian Benz, где новинка будет собираться вместе с моделями V-Class и Vito. Публичная премьера автомобиля для китайского рынка состоится 27 ноября на автосалоне в Гуанчжоу, после чего ожидается открытие приема заказов.

Предприятие Fujian Benz, созданное при участии Mercedes-Benz Group, BAIC и Fujian Motor Industry, начало подготовку к выпуску VLE еще в 2025 году. Производственная площадка станет базой и для других моделей на платформе VAN.EA. При этом компания рассчитывает довести уровень локализации до 60%. Завод использует производственную систему Mercedes-Benz и, согласно отчету за 2025 год, полностью перешел на электроэнергию из возобновляемых источников.

Габариты VLE составляют 5310 × 2000 × 1922 мм при колесной базе 3340 мм. Салон рассчитан на семь человек по схеме 2+2+3. Оснащение включает пневмоподвеску, подруливающую заднюю ось и 800-вольтовую архитектуру.

Базовая версия VLE 300 получила электромотор мощностью 200 кВт (268 л.с.), а полноприводная VLE 400 AWD — силовую установку на 305 кВт (409 л.с.). Аккумуляторные элементы выпускает совместное предприятие CATL и Mercedes-Benz, окончательная сборка батарей выполняется Fujian CATL. Масса автомобиля составляет 3030–3220 кг.