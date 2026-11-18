Китайская компания BAIC совместно с Huawei приступила к дорожным испытаниям системы автономного вождения третьего уровня (L3) на междугородних автомагистралях.

Первой моделью, допущенной к таким тестам, стал минивэн Stelato V8. Испытания проходят на скоростях до 120 км/ч и должны приблизить массовое внедрение автопилотов L3 в Китае. В этом режиме водитель может временно отвлекаться от управления и наблюдения за дорогой, поскольку ответственность за движение в предусмотренных условиях берет на себя автомобиль.

Источник изображения: carnewschina // Stelato

Перед выходом на реальные трассы Stelato V8 прошел компьютерное моделирование и испытания на закрытых полигонах. Разработчики проверили работу системы в сложных ситуациях, включая обнаружение неподвижных автомобилей на полосе, медленно движущийся транспорт и внезапное торможение впереди идущих машин. Автомобиль способен самостоятельно перестраиваться, снижать скорость при приближении к съездам с автомагистралей и продолжать движение в условиях небольшого и умеренного дождя или снегопада, а также в темное время суток.

Минивэн оснащен комплексом Huawei Qiankun ADS 5.0, который использует 38 датчиков, включая четыре лидара. Установленный на крыше лидар имеет разрешение 896 линий. Ранее Китай выдал первые условные разрешения на эксплуатацию автомобилей с автопилотом L3 компаниям Changan и BAIC, а позднее аналогичные допуски получили Xpeng, Li Auto, BYD и Avatr. Новые национальные требования к системам автономного вождения третьего и четвертого уровней должны вступить в силу 1 июля 2027 года.