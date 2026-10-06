Систему ограничения интернет-трафика в России усилят

На ограничение доступа к интернет-ресурсам в России направят почти 60 млрд рублей — вдвое больше, чем планировалось ранее

На работу и модернизацию государственной системы фильтрации интернет-трафика в России в 2027–2029 годах планируется направить почти 60 млрд рублей. Это следует из проекта федерального бюджета, сообщает Forbes. Предыдущие планы предусматривали на тот же период около 32 млрд рублей — примерно вдвое меньше.

Изображение сгенерировано Gemini
Изображение сгенерировано Gemini
Источник изображения: Gemini

Средства предназначены Главному радиочастотному центру (ГРЧЦ), который обеспечивает работу автоматизированной системы безопасности российского сегмента интернета (АСБИ). В 2027 году на нее предлагается выделить 19,87 млрд рублей, в 2028-м — 19,844 млрд, а в 2029-м — еще 19,87 млрд рублей.

Для сравнения, в более ранней версии федерального проекта «Инфраструктура кибербезопасности» на эти годы предусматривалось 7,22 млрд, 12,32 млрд и 12,32 млрд рублей соответственно. Таким образом, совокупные планируемые расходы увеличились примерно на 86%.

Одним из ключевых компонентов АСБИ являются технические средства противодействия угрозам (ТСПУ). Они устанавливаются непосредственно в сетях российских операторов связи в соответствии с законодательством о так называемом суверенном Рунете, вступившим в силу в 2019 году.

ТСПУ позволяют анализировать интернет-трафик с использованием технологии DPI, а также централизованно блокировать или ограничивать доступ к определенным ресурсам и средствам обхода блокировок.

Модернизация системы связана в том числе с ростом пропускной способности сетей. Изначально предполагалось, что к 2030 году суммарная пропускная способность установленных ТСПУ достигнет 725,6 Тбит/с. В более свежем плане деятельности Минцифры целевой показатель увеличен до 953,9 Тбит/с — почти 1 Пбит/с.

Предыдущие планы модернизации также предусматривали замену существующих ТСПУ, установку оборудования на новых узлах операторов, закупку аппаратного и программного обеспечения, а также создание и обновление сигнатур для классификации трафика.

Официального объяснения почти двукратного увеличения бюджета пока нет. Минцифры на запрос Forbes не ответило, а источник издания, близкий к ведомству, допускает, что конкретизированные параметры обновленного проекта могут появиться позднее.

 

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