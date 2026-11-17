Oukitel привезла на выставку RE+ в Лас-Вегасе три новые системы автономного электроснабжения. Среди новинок — защищённая портативная электростанция для работы вне помещений, универсальная модель ёмкостью 2048 Вт·ч и модульная система резервного питания дома с возможностью расширения до 19,456 кВт·ч.

Система Oukitel WP3200 рассчитана на использование в полевых условиях, походах, на строительных площадках. Корпус устройства защищён по стандарту IP65 от пыли и водяных струй. Внутри установлена батарея LiFePO4 ёмкостью 2260 Вт·ч. Электростанция обеспечивает постоянную выходную мощность до 3200 Вт, а кратковременную пиковую — до 6400 Вт. Поддерживается зарядка от сети мощностью до 2500 Вт и подключение солнечных панелей мощностью до 1200 Вт.

Модель Oukitel P2001 Pro оснащена аккумулятором ёмкостью 2048 Вт·ч, максимальная выходная мощность — 3200 Вт. При подключении в качестве резервного источника устройство переключается на питание от батареи менее чем за 10 мс, что позволяет использовать устройство в качестве ИБП. Заряжать станцию можно от сети (с мощностью до 1800 Вт) или от солнечных панелей (до 1000 Вт).

Третья новинка — Oukitel BP5000 Pro Max — представляет собой модульную систему резервного электроснабжения для дома. Базовая конфигурация оснащена LiFePO4-аккумулятором ёмкостью 5120 Вт·ч, но её можно расширить дополнительными батарейными модулями B2000 по 2048 Вт·ч каждый. Максимальная ёмкость достигает 19 456 Вт·ч. Система обеспечивает выходную мощность до 5000 Вт и поддерживает зарядку от сети мощностью до 3200 Вт. Цена базовой версии для первых покупателей — 1900 долларов.

Для BP5000 Pro Max также предусмотрено управление через мобильное приложение. Оно позволяет отслеживать состояние системы и контролировать подключённые устройства, чтобы эффективнее расходовать запас энергии.