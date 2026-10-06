Шикарные виды запусков Starship, интернет Starlink вдвое дешевле и антенна бесплатно. SpaceX вдвое снизила цену Starlink для жителей округа, где находится штаб-квартира
«В городе Starbase, штат Техас, находится штаб-квартира SpaceX, а в долине Рио-Гранде живут и работают тысячи наших сотрудников и их семьи»
SpaceX запустила специальную программу поддержки жителей округа Камерон в Техасе, где расположена штаб-квартира компании.
Для новых и действующих пользователей Starlink Residential стоимость ежемесячной подписки снижена на 50%.
Для новых клиентов также отменена первоначальная плата за оборудование в составе домашнего комплекта Starlink. Скидка распространяется на сервисные адреса, расположенные в пределах установленной зоны действия программы. Перерасчет будет выполнен автоматически: половинная стоимость появится уже в следующем счете и сохранится до тех пор, пока адрес обслуживания остается в подходящей территории.
В городе Starbase, штат Техас, находится штаб-квартира SpaceX, а в долине Рио-Гранде живут и работают тысячи наших сотрудников и их семьи, занимаясь разработкой, производством, тестированием и запуском Starship. Продолжая строить захватывающее будущее для человечества, мы предоставляем 50% скидку на тарифные планы Starlink для жилых домов нашим соседям в округе Камерон.