Шикарные виды запусков Starship, интернет Starlink вдвое дешевле и антенна бесплатно. SpaceX вдвое снизила цену Starlink для жителей округа, где находится штаб-квартира

«В городе Starbase, штат Техас, находится штаб-квартира SpaceX, а в долине Рио-Гранде живут и работают тысячи наших сотрудников и их семьи»

SpaceX запустила специальную программу поддержки жителей округа Камерон в Техасе, где расположена штаб-квартира компании.

Для новых и действующих пользователей Starlink Residential стоимость ежемесячной подписки снижена на 50%.

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Для новых клиентов также отменена первоначальная плата за оборудование в составе домашнего комплекта Starlink. Скидка распространяется на сервисные адреса, расположенные в пределах установленной зоны действия программы. Перерасчет будет выполнен автоматически: половинная стоимость появится уже в следующем счете и сохранится до тех пор, пока адрес обслуживания остается в подходящей территории.