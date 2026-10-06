SpaceX перенесла запуск спутников SDA

Falcon 9 с аппаратами для тактической связи и предупреждения о ракетных угрозах стартует с базы Ванденберг

SpaceX перенесла на 8 октября 2026 года запуск ракеты Falcon 9 с 21 спутником передачи данных в рамках миссии SDA T1TL-A.

Старт запланирован с базы Космических сил США Ванденберг. Аппараты войдут в состав четвертой орбитальной плоскости спутниковой группировки Tranche 1, создаваемой Агентством космического развития США (SDA).

Миссия T1TL-A станет четвертым из девяти запланированных запусков спутников передачи данных Tranche 1, формирующих распределенную группировку на низкой околоземной орбите.

Для запуска SpaceX использует уже летавшую первую ступень Falcon 9. Предстоящий старт станет для нее шестым полетом. После выведения спутников на низкую околоземную орбиту ступень должна выполнить посадку на наземную площадку LZ-4.