«Планета второго поколения» родилась после смерти солнцеподобной звезды

Планета сформировалась из вещества, выброшенного солнцеподобной звездой во время превращения в белого карлика

Международная группа астрономов получила первые свидетельства того, что вокруг солнцеподобных звезд могут формироваться планеты уже после завершения их жизненного цикла. Обнаруженный мир возник не до гибели звезды и не пережил ее превращение в белый карлик — он сформировался из вещества, выброшенного светилом в этот период.

Звезды средней массы, подобные Солнцу, в конце эволюции проходят через стадию резкого расширения внешних оболочек. После выгорания гелия и других тяжелых элементов они сбрасывают эти слои, образуя планетарную туманность, а оставшееся ядро превращается в белый карлик. Именно выброшенная звездой материя, как предполагают ученые, стала строительным материалом для новой планеты.

«Планета второго поколения» родилась после смерти солнцеподобной звезды
Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok
Данная планета удивительна тем, что она не возникла где-то в другой звездной системе или не пережила гибель прародителя белого карлика, а возникла из материи, которая была выброшена звездой в момент ее гибели. Можно сказать, что эта звездная система дала жизнь новому миру, используя обломки старого. Это заставляет нас задуматься о том, возникнут ли "планеты второго поколения" из пепла, который останется от нашего Солнца.
Профессор Уорикского университета (Великобритания) Борис Генсике

Ранее существование полноценных планет в планетарных туманностях считалось маловероятным. Однако наблюдения последних двух десятилетий показали, что белые карлики способны разрушать и поглощать небесные тела с составом, характерным для каменистых планет. Новое открытие расширяет эти представления и ставит вопрос о том, могут ли вокруг остатков погибших звезд появляться целые «планеты второго поколения» — в том числе из вещества, которое когда-нибудь выбросит наше Солнце.

Так называемые "планеты второго поколения" формируются из материи внешних оболочек, которые постепенно сбрасываются звездой по мере ее выгорания. Эти планеты невероятно редки, и обнаружение подобного мира на орбите белого карлика стало для нас совершенно неожиданным открытием. Можно сказать, что эта планета-"феникс" возродилась из пепла, оставшегося от звезды, вокруг которой она когда-то вращалась.
Научный сотрудник Уорикского университета Джейми Уильямс
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