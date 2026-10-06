«Планета второго поколения» родилась после смерти солнцеподобной звезды

Международная группа астрономов получила первые свидетельства того, что вокруг солнцеподобных звезд могут формироваться планеты уже после завершения их жизненного цикла. Обнаруженный мир возник не до гибели звезды и не пережил ее превращение в белый карлик — он сформировался из вещества, выброшенного светилом в этот период.

Звезды средней массы, подобные Солнцу, в конце эволюции проходят через стадию резкого расширения внешних оболочек. После выгорания гелия и других тяжелых элементов они сбрасывают эти слои, образуя планетарную туманность, а оставшееся ядро превращается в белый карлик. Именно выброшенная звездой материя, как предполагают ученые, стала строительным материалом для новой планеты.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

Данная планета удивительна тем, что она не возникла где-то в другой звездной системе или не пережила гибель прародителя белого карлика, а возникла из материи, которая была выброшена звездой в момент ее гибели. Можно сказать, что эта звездная система дала жизнь новому миру, используя обломки старого. Это заставляет нас задуматься о том, возникнут ли "планеты второго поколения" из пепла, который останется от нашего Солнца. Профессор Уорикского университета (Великобритания) Борис Генсике

Ранее существование полноценных планет в планетарных туманностях считалось маловероятным. Однако наблюдения последних двух десятилетий показали, что белые карлики способны разрушать и поглощать небесные тела с составом, характерным для каменистых планет. Новое открытие расширяет эти представления и ставит вопрос о том, могут ли вокруг остатков погибших звезд появляться целые «планеты второго поколения» — в том числе из вещества, которое когда-нибудь выбросит наше Солнце.