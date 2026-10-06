Обратно втрое дольше: возвращение Crew Dragon с космонавтом Федяевым с МКС займет чуть больше суток

Корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-12, включая космонавта Роскосмоса Андрея Федяева, должен покинуть Международную космическую станцию 7 октября.

После отстыковки экипажу предстоит чуть больше суток полета до Земли, сообщил NASA. Приводнение запланировано примерно на 11:34 по местному времени 8 октября, или на 21:34 мск, у побережья Калифорнии.

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В состав Crew-12 входят астронавты NASA Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, астронавт Европейского космического агентства Софи Адено и космонавт Роскосмоса Андрей Федяев. Экипаж находится на орбите с середины февраля и завершает длительную экспедицию на МКС.

4 октября Джессика Меир передала командование станцией космонавту Роскосмоса Петру Дуброву. После возвращения Crew-12 управление МКС продолжит следующий экипаж, а Crew Dragon завершит очередной пилотируемый рейс между орбитальной станцией и Землей.

Ранее космический корабль SpaceX Crew Dragon с экипажем миссии Crew-13 установил новый американский рекорд скорости перелета к Международной космической станции. От запуска до стыковки с МКС прошло 7 часов 55 минут.