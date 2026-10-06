Финальная версия Android 17 уже доступна участникам бета-тестирования на T-Mobile, пакет весит около 560 МБ

Samsung выпустила стабильную One UI 9.0 для смартфонов Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra в США

Samsung приступила к распространению стабильной One UI 9.0 на базе Android 17 для владельцев Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra в США.

Обновление выходит на устройствах T-Mobile с номером сборки S938U1UEUCDZIF и занимает около 560 МБ. В состав пакета также входит патч безопасности за сентябрь 2026 года.

Источник изображения: tarunvats33 // Samsung

По данным инсайдера @tarunvats33, появление финальной прошивки для американских бета-тестеров означает начало полноценного распространения One UI 9.0. Ожидается, что вскоре обновление станет доступно участникам тестовой программы на Galaxy S25 и в других странах, включая Индию и Великобританию.

Ранее обновление появилось в Южной Корее, о чем мы уже сообщали.