Бельгийский луноход отправится к южному полюсу Луны в 2029 году с Blue Origin

Бельгийский луноход LUVMI-M отправится к южному полюсу Луны в начале 2029 года на борту лунного посадочного аппарата Blue Origin. Аппарат разработала компания Space Applications Services (SAS): его полностью спроектировали и собрали в бельгийском Завентеме, и управлять луноходом после посадки также будут из Бельгии.

LUVMI-M будет искать летучие вещества в лунном грунте, включая водяной лёд и гелий-3, изучать геологические и геотехнические свойства реголита, регистрировать сейсмическую активность и исследовать взаимодействие плазмы с лунной пылью. Кроме научных задач, луноход проверит технологии навигации, связи и автономной работы на поверхности Луны.

Источник изображения: Space Applications Services

SAS планирует превратить такие миссии в своеобразную услугу: компаниям, учёным и другим организациям не придётся создавать собственную лунную экспедицию — они смогут пилотировать луноход и получать собранные им данные. Компания также намерена запускать новые миссии раз в 2 года, постепенно повышая автономность и роботизированные возможности аппаратов.

Первый полёт LUVMI-M SAS считает первой полностью коммерческой миссией европейской компании с собственным действующим луноходом на Луне. Проект финансируется из коммерческих источников, а доставку аппарата на поверхность обеспечит лунный посадочный модуль Blue Origin MK1. В дальнейшем SAS рассчитывает использовать серию таких миссий для создания постоянной научной и промышленной инфраструктуры на Луне.