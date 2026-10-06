Космический аппарат SMILE начал работу и показал полное кольцо полярных сияний вокруг Северного полюса

Совместная миссия Европейского космического агентства (ESA) и Китайской академии наук SMILE официально начала научные наблюдения. Первые снимки ультрафиолетовой камеры UVI показали полное кольцо полярных сияний вокруг Северного полюса Земли — такое наблюдение в ультрафиолете впервые удалось получить с 2008 года.

Аппарат запустили 19 мая на ракете Vega-C из Куру во Французской Гвиане.

SMILE вышел на рабочую орбиту 20 июня после 12 манёвров. Орбита имеет наклонение 73°, высоту апогея 120 920 км и перигея 5027 км. Около 9 месяцев в году аппарат будет проводить значительную часть времени на большой высоте, что позволит непрерывно наблюдать полярные области и магнитное поле Земли.

Источник изображения: ESA / CAS / SMILE / UVI

На борту работают четыре прибора: ультрафиолетовая камера UVI, рентгеновский телескоп мягкого рентгеновского диапазона SXI, анализатор лёгких ионов LIA и магнитометр MAG. Вместе они должны помочь изучить взаимодействие солнечного ветра с магнитосферой Земли и механизмы космической погоды, включая магнитные бури и образование полярных сияний. UVI сможет проводить непрерывные наблюдения сияний продолжительностью до 45 часов — это самые продолжительные подобные наблюдения из космоса.

В ходе проверки приборов SXI также получил первые рентгеновские изображения Кассиопеи А и остатка сверхновой в Большом Магеллановом Облаке. При наблюдении Земли камера пока что регистрирует слишком много рассеянного света, поэтому команды ESA и Китайской академии наук корректируют настройки и программное обеспечение. В середине октября условия должны стать благоприятнее, и SXI планирует получить первые качественные наблюдения магнитопаузы — границы, где солнечный ветер встречается с магнитным полем Земли.

Основная научная программа SMILE рассчитана на 3 года с возможностью продления. Аппарат будет одновременно наблюдать магнитосферу и её взаимодействие с солнечным ветром, позволяя увидеть космическую погоду в гораздо более широком масштабе и связать процессы у Земли с активностью Солнца.