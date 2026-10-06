ИИ «научил» судовой дизель работать с водородом и снизил расход топлива на 24%

Система Newlight впрыскивает небольшие порции водорода в воздухозаборник обычного дизеля и подстраивает смесь под нагрузку двигателя в реальном времени

Американский стартап Newlight Marine Technologies разработал систему, которая позволяет модернизировать существующие судовые дизельные двигатели без их замены. Установка добавляет к дизельному топливу небольшие количества сжатого водорода, а ИИ-контроллер в реальном времени рассчитывает оптимальный объём впрыска для каждого цикла сгорания. При отсутствии водорода двигатель продолжает работать на обычном дизеле.

Систему испытали на сухогрузе длиной около 200 метров во время рейса протяжённостью 8500 морских миль из Сингапура в Гану. За месяц эксплуатации расход топлива снизился на 24%, выбросы углекислого газа — на 28%, а угарного газа — на 22%. Контроллер следил за давлением в цилиндрах, температурой выхлопных газов и давлением во впускном тракте, учитывая изменение нагрузки и условия плавания.

ИИ «научил» судовой дизель работать с водородом и снизил расход топлива на 24%
Источник изображения: сгенерировано Muse

Ключевая особенность системы — возможность установить её на уже работающие суда без серьёзной переделки силовой установки. По данным разработчиков, модернизация занимает всего несколько недель и не требует сухого дока или остановки обычной эксплуатации судна. При этом двигатель сохраняет двухтопливный режим: если запас водорода закончился, то он автоматически продолжает работать на обычном дизеле.

Для судоходной отрасли такой подход может стать промежуточным вариантом на пути к безуглеродному транспорту. Полностью водородные суда пока сталкиваются с высокой стоимостью новой силовой установки, нехваткой инфраструктуры и низкой энергетической плотностью водорода, из-за которой для топлива требуется больше места. Newlight уже получила 12 заказов, а 2 установки работают на судах. По оценке партнёра проекта Lomar Labs, экономия на одном судне может достигать $500 000 в год.

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