Две 200-мегапиксельные камеры и Hasselblad не помогли: Oppo Find X9 Ultra не стал лучшим камерофоном мира в рейтинге DxOMark, но он вошел в топ-3

Специалисты DxOMark протестировали камеру нового флагманского смартфона Oppo Find X9 Ultra. По итогам испытаний устройство набрало 170 баллов — этого хватило, чтобы занять третье место глобального рейтинга. Впереди — Huawei Pura 80 Ultra (175 баллов) и Vivo X300 Pro (171 балл), позади — iPhone 17 Pro (168 баллов, 5 место), Xiaomi 17 Ultra (166 баллов, 9 место) и Samsung Galaxy S26 Ultra (157 баллов, 24 место).

Изображение: Oppo

Камера Oppo Find X9 Ultra разработана совместно с Hasselblad и представлена четырьмя модулями — двумя 200-мегапиксельными и двумя 50-мегапиксельными.

По оценке DxOMark, смартфон отлично справляется с большинством сценариев съемки. Эксперты особенно отметили естественную цветопередачу при хорошем освещении, низкий уровень шума, качественную проработку деталей и один из лучших портретных режимов среди современных камерофонов.

Скриншот сайта DxOMark

Главная претензия — к фиксированной диафрагме основной камеры. В некоторых сюжетах, например, при съемке группы людей, часть объектов может оказаться вне зоны резкости. Алгоритмы искусственного интеллекта пытаются компенсировать этот эффект, однако иногда делают изображение менее естественным.

Еще одна особенность проявляется при съемке сцен с яркими источниками света в кадре. В таких условиях система шумоподавления работает не всегда эффективно, из-за чего на снимках становится заметен цифровой шум. При слабом освещении тоже возникает шум, а автоматический баланс белого не всегда точно справляется с искусственным освещением.

Отдельно DxOMark похвалила работу обоих телеобъективов на эквивалентных фокусных расстояниях 70 и 230 мм — они обеспечивают высокую детализацию и качественный зум. Однако на промежуточном фокусном расстоянии около 135 мм Oppo Find X9 Ultra, по мнению экспертов, уже уступает некоторым конкурентам по уровню детализации.

Несмотря на эти замечания, итоговый результат в 170 баллов позволил Oppo Find X9 Ultra войти в число лучших камерофонов на рынке, подтвердив статус одного из главных конкурентов Huawei и Vivo в сегменте мобильной фотографии.