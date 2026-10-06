Очки для восстановления сна: Ростех модернизировал Blue Sky Pro

Гаджет призван справляться с нарушением режима из-за полярной ночи, смены часовых поясов или работы по ночам

Ростех представил на форуме «Биопром-2026» обновленную версию светотерапевтических очков Blue Sky Pro. Устройство предназначено для коррекции циркадных ритмов при недостатке естественного света.

В новой модели изменилась конструкция оправы: ее изготавливают на 3D-принтере из более прочного пластика. Очки используют световое излучение, имитирующее спектр утреннего и вечернего солнца. Оно воздействует на светочувствительные клетки сетчатки, связанные с работой биологических часов.

Разработчики рассчитали устройство в том числе для людей, которые сталкиваются с нарушением режима из-за полярной ночи, смены часовых поясов или работы по ночам. По данным испытаний, регулярное использование Blue Sky Pro дважды в день по 15 минут может помочь восстановить суточный ритм за один-два дня.

Очки также тестировали в условиях Заполярья. По словам представителей Ростеха, устройство прошло нейрофизиологические исследования и испытания в арктических условиях. Ранее Blue Sky Pro рекомендовали участникам полярных экспедиций для использования в период продолжительного отсутствия солнечного света.