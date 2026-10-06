В национальном мессенджере Max запустили опросы в каналах

В Max появилась возможность проводить опросы в каналах. Об этом сообщила пресс-служа национального мессенджера. Создавать их могут администраторы на Android, в десктопной и веб-версиях мессенджера. Пользователям iOS публикация опросов доступна через мобильную веб-версию.

Чтобы запустить опрос, администратору нужно открыть меню вложений, выбрать «Опрос», указать вопрос и варианты ответа, а затем при необходимости добавить обложку. Также можно разрешить участникам выбирать несколько вариантов и менять свой голос. После публикации подписчики смогут голосовать и видеть текущие результаты.

Завершить опрос может его автор или администратор с соответствующими правами. Новую возможность предварительно протестировали несколько сотен авторов каналов, среди которых писатель Александр Цыпкин, телеведущие Тутта Ларсен и Марьяна Наумова, блогер Ваша Маруся и медиаменеджер Георгий Лобушкин.

По данным компании, аудитория Max превысила 140 млн пользователей. В мессенджере доступны чаты, аудио- и видеозвонки, голосовые сообщения, передача крупных файлов и денежные переводы. Информационные каналы пока работают в тестовом режиме.