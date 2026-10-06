GameStop будет продавать PS5 Pro за 1400-1500 долларов, и это подержанные консоли

Возможно, это связано со свежим джейлбрейком

Согласно просочившейся в Сеть внутренней переписке американской сети GameStop, компания собирается установить новые цены на PS5 Pro, и цены эти выглядят крайне неприятно.

Речь о 1400-1500 долларах за консоль, но есть любопытный нюанс. Это цены на подержанные приставки, и эти цены выше, чем на новые консоли, как минимум при сравнении с рекомендованной ценой. Напомним, она составляет 900 долларов.

GameStop будет продавать PS5 Pro за 1400-1500 долларов, и это подержанные консоли
Источник изображения: Videocardz

При этом новых PS5 Pro в больших сетях сейчас почти нет, а перекупщики порой просят и более 2000 долларов. Также есть ещё один нюанс. Недавний джейлбрейк, напомним, позволяет взломать консоли с очень свежими прошивками (вплоть до 13.6), так что такие приставки могут представлять для части покупателей дополнительный интерес.

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