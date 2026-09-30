Свежий джейлбрейк Relapse позволяет взломать почти любую PS5 и PS5 Pro

Довольно иронично, но почти сразу после того, как хакеры сумели извлечь ключ безопасности PlayStation 3, что не удавалось 20 лет, владельцам PlayStation 5 стал доступен свежий джейлбрейк Relapse, благодаря которому можно взломать почти любую PS5 и PS5 Pro.

Взлом можно осуществить на консолях почти со всеми прошивками, исключая самые последние. Границей служит версия 13.6, которая является самой свежей из поддерживаемых джейлбрейком. Это настолько свежая прошивка, что с ней можно играть даже в новейшую Marvel's Wolverine, хотя геймеры отмечают, что для загрузки последнего обновления игры через PSN теперь может потребоваться прошивка версии 14.00.

Новый джейлбрейк, в отличие от ранних старых версий, запускается буквально за секунды, тогда как для того же метода P2JB порой нужно было ждать около часа. Кроме того, старые версии не поддерживали настолько свежие прошивуки.