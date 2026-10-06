Разрешение 4K, Dolby Vision и изображение с диагональю 7,6 метра: Hisense запустила в продажу проекторы C3, C3 Ultra и C3 Ultra Max ⁠ 3

Hisense вывела на международный рынок 4K-проекторы серии C3 — их премьера состоялась в прошлом месяце на выставке IFA 2026. Семейство включает модели C3 Pro, C3 Ultra и C3 Ultra Max, цены — от 2500 до 4000 долларов. Все три используют лазерную RGB-систему с отдельными источниками красного, зеленого и синего света и способны формировать изображение диагональю до 300 дюймов (7,62 метра).

Проекторы выводят изображение разрешением 3840 × 2160 пикселей и, по данным Hisense, обеспечивают охват до 118% цветового пространства BT.2020. Поддерживаются стандарты Dolby Vision и IMAX Enhanced. Контрастность достигает 5000:1.

Встроенный поворотный механизм позволяет менять направление проекции без перемещения всего корпуса, что упрощает установку. Предусмотрены автоматическая фокусировка, коррекция трапецеидальных искажений, подгонка изображения под экран.

Все три модели получили встроенную акустику формата 2.1 и мощностью 56 Вт, настроенную при участии Devialet.

Младшая модель C3 Pro обеспечивает яркость до 3000 ANSI-люмен и оснащена объективом с 1,6-кратным оптическим зумом. В C3 Ultra яркость выше — до 4000 ANSI-люмен. В этой модели используются четыре специализированных лазерных чипа формирования изображения. Цена проектора составляет $3000.

Флагманский C3 Ultra Max обеспечивает яркость до 5000 ANSI-люмен и использует аналогичную четырехчиповую архитектуру. Кроме того, он получил систему с 2-кратным оптическим зумом.

Новинки продаются в США через интернет-магазин Hisense, а также Amazon и Best Buy.