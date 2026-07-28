Tenet T7 — самый продаваемый в России автомобиль с «автоматом»

По данным агентства «Автостат» за первые 6 месяцев текущего года, Tenet T7 стал самым продаваемым в России автомобилем с автоматической коробкой передач. За этот период было продано 36 490 новых кроссоверов Tenet T7, оснащённых автоматической трансмиссией.

Фото: «Автостат»

В прошлом году лидером этого рейтинга был кроссовер Haval Jolion, а по итогам первого полугодия 2026 года он занял второе место: было продано 32 138 таких машин. На третьем месте среди самых продаваемых в России автомобилей с «автоматом» — кроссовер Tenet T4 в количестве 14 671 проданных единиц. В десятку также вошли Geely Monjaro, Changan UNI-S, Mazda CX-5, Haval F7, Belgee X50, Haval M6 и Jetour Dashing.

Всего в январе – июне 2026 года в России было продано 449 тыс. новых легковых автомобилей с автоматической коробкой передач, что на 19% больше, чем в первом полугодии прошлого года. Автомобили такого типа сейчас занимают 73,8% российского авторынка, заявили эксперты.