Возвращение легендарной Asha. Представлен HMD Asha 305 — это «облегченный смартфон» за 65 долларов со съемной батареей и 5-дюймовым экраном

Он работает на Pulse OS, основанной на Android AOSP

HMD представила в Филиппинах бюджетный смартфон Asha 305, который производитель позиционирует как «облегченный смартфон» — промежуточное решение между кнопочным телефоном и полноценным Android-устройством.

Изображение: HMD

Новинка оснащена 5-дюймовым экраном с разрешением 480 × 854 пикселя и работает на SoC Unisoc T137. Смартфон получил 2 ГБ оперативной и 16 ГБ флеш-памяти. Разрешение основной камеры — 2 Мп.

Изображение: HMD

Одной из особенностей устройства стал съемный аккумулятор емкостью 2500 мА·ч. По заявлению HMD, одного заряда хватает до 32 часов работы в режиме ожидания. Смартфон работает под управлением Pulse OS, основанной на Android AOSP. Пользователям доступны более 100 приложений, включая облегченные версии TikTok, YouTube и т.д.

Из других особенностей — поддержка двух SIM-карт, модем LTE, Wi-Fi, GPS, Bluetooth 4.2, разъем для наушников 3,5 мм и порт USB-C. Стоимость HMD Asha 305 — 3990 филиппинских песо (около $65). В ближайшие недели смартфон появится и на других рынках.