5000 мАч за 20 долларов. Мобильный аккумулятор Zolo Power Bank вышел в продажу

Далеко не самый мощный, но и недорогой

Компания Anker начала продажи нового внешнего аккумулятора Zolo Power Bank (модель A110K) — новинка появилась в Канаде. В устройстве используется литий-железо-фосфатный аккумулятор. По заявлению производителя, такая батарея отличается повышенной долговечностью по сравнению с традиционными литий-ионными элементами.

Изображение: Anker

Anker Zolo Power Bank оснащен аккумулятором емкостью 5000 мА·ч и двумя разъемами — USB-C и USB-A. Каждый из них способен выдавать до 15 Вт при использовании по отдельности, а суммарная выходная мощность также ограничена 15 Вт.

По оценке Anker, этого достаточно, чтобы зарядить iPhone 17 примерно до 50% за 51 минуту. Полного заряда встроенной батареи хватает примерно на восполнение около 70% емкости аккумулятора iPhone 17 или Samsung Galaxy S25. Сам внешний аккумулятор заряжается на 50% за примерно 40 минут.

Среди других особенностей устройства — встроенный ремешок для переноски и цифровой дисплей, отображающий уровень оставшегося заряда в процентах. Размеры мобильного аккумулятора составляют около 81 × 53 × 34 мм, вес — примерно 160 граммов. Цена новинки — чуть больше 20 долларов США.