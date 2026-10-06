Это клон модели Honor X5d s, но ориентирован на международный рынок

Смартфон Honor за $115, у которого есть дополнительный экран как у Xiaomi 18 Pro за $900. Представлен Play20C с батареей 6000 мАч и 50-мегапиксельной камерой ⁠ 1

Honor представила на глобальном рынке бюджетный смартфон Play20C, одной из главных особенностей которого стал дополнительный сенсорный дисплей на задней панели. Небольшой 2-дюймовый экран расположился рядом с основной камерой — примерно как у флагманов Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 18 Pro. По своим характеристикам Play20C повторяет недавно представленный Honor X5d s.

Honor Play20C оснащен экраном IPS с диагональю 6,78 дюйма, разрешением HD+ и кадровой частотой 90 Гц. Рядом со вторым дисплеем расположена основная камера с датчиком разрешением 50 Мп.

В зависимости от конфигурации смартфон оснащается разными платформами Unisoc: версия с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти основана на Unisoc T615, а в версии 4/64 ГБ используется Unisoc T610. Это одно из немногих технических отличий Play20C от родственного X5d s — у него платформа одна.

Емкость аккумулятора составляет 6000 мА·ч, мощность зарядки составляет 15 Вт. Honor Play20C представлен в нескольких цветах — зеленом, черном и золотистом. Последний вариант для X5d s не предлагается.

Honor Play20C уже представлен на глобальном сайте Honor и продается в Нигерии. Цена версии 4/64 ГБ составляет $115.