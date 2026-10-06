Смартфон Honor за $115, у которого есть дополнительный экран как у Xiaomi 18 Pro за $900. Представлен Play20C с батареей 6000 мАч и 50-мегапиксельной камерой

Это клон модели Honor X5d s, но ориентирован на международный рынок

Honor представила на глобальном рынке бюджетный смартфон Play20C, одной из главных особенностей которого стал дополнительный сенсорный дисплей на задней панели. Небольшой 2-дюймовый экран расположился рядом с основной камерой — примерно как у флагманов Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 18 Pro. По своим характеристикам Play20C повторяет недавно представленный Honor X5d s.

Смартфон Honor за $115, у которого есть дополнительный экран как у Xiaomi 18 Pro за $900. Представлен Play20C с батареей 6000 мАч и 50-мегапиксельной камерой
Источник изображения: Honor

Honor Play20C оснащен экраном IPS с диагональю 6,78 дюйма, разрешением HD+ и кадровой частотой 90 Гц. Рядом со вторым дисплеем расположена основная камера с датчиком разрешением 50 Мп.

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Источник изображения: Honor

В зависимости от конфигурации смартфон оснащается разными платформами Unisoc: версия с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти основана на Unisoc T615, а в версии 4/64 ГБ используется Unisoc T610. Это одно из немногих технических отличий Play20C от родственного X5d s — у него платформа одна.

Емкость аккумулятора составляет 6000 мА·ч, мощность зарядки составляет 15 Вт. Honor Play20C представлен в нескольких цветах — зеленом, черном и золотистом. Последний вариант для X5d s не предлагается.

Honor Play20C уже представлен на глобальном сайте Honor и продается в Нигерии. Цена версии 4/64 ГБ составляет $115.

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