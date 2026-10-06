Толщина корпуса Vivo S2 FE — чуть больше 8,5 мм

10 000 мАч, камера Sony и IP69. Представлен защищенный смартфон Vivo S2 FE с огромной батареей, рассчитанной на 1400 циклов зарядки ⁠ 1

Vivo представила среднебюджетный смартфон S2 FE с аккумулятором емкостью 10 000 мА·ч. При этом новинку нельзя назвать смартфоном-гигантом: толщина корпуса составляет 8,69 мм, масса — 225 граммов. По заявлению Vivo, одного заряда достаточно примерно для 30 часов непрерывного просмотра видео в TikTok. Vivo также заявляет длительный срок службы аккумулятора: после 1400 полных циклов зарядки батарея должна сохранять не менее 80% первоначальной емкости.

Смартфон оснащен 6,83-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 2800 × 1260 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Заявленная яркость всей площади экрана — 2000 нит. Оптический сканер отпечатков пальцев расположен под дисплеем.

Фронтальная камера — 32-мегапиксельная. В основной камере используется 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX852 и объектив с диафрагмой f/1,8. Ее дополняет 2-мегапиксельный модуль.

В основе аппаратной платформы лежит SoC MediaTek Dimensity 7300e, смартфон получил защиту IP69.

Первым рынком для Vivo S2 FE стала Индия, продажи новинки в этой стране стартуют 20 октября. Версия с 6/128 ГБ оценена в 405 долларов, цена варианта 8/128 ГБ — 445 долларов.