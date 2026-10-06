Умные часы с экраном MIP, водозащитой, GPS, регистрацией ЭКГ и «неограниченной автономностью». Представлены Garmin Enduro 4

При достаточном количестве солнечного света и в определенных режимах Garmin Enduro 4 не требуют регулярной зарядки

Garmin представила умные часы Enduro 4, «фишкой» которых стала автономность: при обычном использовании устройство способно работать до 36 дней без подзарядки, а при достаточном количестве солнечного света — 90 дней.

Умные часы с экраном MIP, водозащитой, GPS, регистрацией ЭКГ и «неограниченной автономностью». Представлены Garmin Enduro 4
Источник изображения: Garmin

Продлевают автономность встроенные солнечные панели. В отдельных энергосберегающих режимах — Expedition и Battery Saver — Garmin заявляет практически неограниченную автономность. Однако такой результат возможен только при регулярном получении достаточного количества солнечной энергии. Даже при постоянном отслеживании тренировок часы способны работать до 144 часов, то есть около шести суток. Продажи стартуют 9 октября 2026 года, цена — $900.

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Источник изображения: Garmin

Часы получили энергоэффективный 1,4-дюймовый MIP-дисплей с разрешением 280 × 280 пикселей. Защиту экрана обеспечивает сапфировое стекло. Диаметр корпуса составляет 51 мм, а толщина — 15,7 мм, то есть Enduro 4 получились довольно крупными. Корпус выполнен из армированного полимера и дополнен титановым безелем. Заявлена водозащита 5 ATM.

Часы поддерживают более 100 режимов тренировок. Есть оптический датчик ЧСС, система измерения насыщения крови кислородом SpO2, датчик температуры кожи и функцией регистрации ЭКГ. Для хранения приложений, музыки и карт предусмотрено 64 ГБ встроенной памяти. Также есть NFC для бесконтактной оплаты через Garmin Pay и GPS.

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