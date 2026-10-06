Пиратский «Приговор» дошел до суда: против москвича возбудили уголовное дело

По итогам первого полугодия 2026 года трафик пиратских ресурсов увеличился на 5,7%

Онлайн-кинотеатр «Кион» и компания F6 раскрыли подробности уголовного расследования о нарушении исключительных прав на видеоконтент. «Кион» и F6 помогли установить человека, который незаконно скопировал сериал «Приговор» и разместил его на торрент-трекерах. Фигурантом уголовного дела стал 59-летний житель Москвы. По данным компаний, пиратскую копию посмотрели более 150 тыс. человек, а оцениваемый ущерб правообладателю превысил 15 млн рублей.

Расследование началось в мае 2026 года после обращения службы безопасности «Киона» к специалистам F6. Сотрудники онлайн-кинотеатра использовали цифровые следы пользователей для выявления источника утечки, а аналитики F6 отслеживали распространение нелегальных копий и собирали сведения для установления личности нарушителя.

Собранные материалы передали правоохранительным органам. Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 146 УК РФ о нарушении авторских и смежных прав. В ходе расследования подозреваемого установили и предъявили ему обвинение.

В F6 отметили, что это первый случай, когда инициированное онлайн-кинотеатром расследование привело к уголовному преследованию конкретного распространителя контента.

По данным F6, в первом полугодии 2026 года посещаемость пиратских ресурсов выросла на 5,7% год к году, а их совокупная выручка увеличилась на 4,2%, до $17,3 млн.