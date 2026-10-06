Процессоры для ИИ-систем выйдут в 2027 году

Новый сокет, до 72 ядер Zen 6 и частота до 5 ГГц. Характеристики AMD Epyc Verano слил производитель кулеров ⁠ 4

Процессоры AMD Epyc 9006 LP с кодовым именем Verano будут использовать новый сокет Socket SB1.

Это подтвердил производитель систем охлаждения Dynatron, указав поддержку будущих чипов в характеристиках серверного кулера SB1-4U-ACTIVE. Verano станут частью платформы на архитектуре Zen 6 и ориентированы на системы, используемые в качестве главных узлов для ИИ-ускорителей.

Источник изображения: ithome // Dynatron

Согласно опубликованным данным, процессоры получат до 72 вычислительных ядер с максимальной частотой до 5 ГГц. Также заявлена поддержка памяти LPDDR5X SOCAMM2 и высокоскоростного соединения xGMI с пропускной способностью до 112 Гбит/с. Выход EPYC Verano ожидается в 2027 году.

Кулер Dynatron SB1-4U-ACTIVE рассчитан на установку в 4U-системы и имеет размеры 128,05 × 106,6 × 130,7 мм. Конструкция включает два вентилятора на шарикоподшипниках, испарительную камеру и несколько тепловых трубок. Максимальная скорость вращения достигает 6000 об/мин, воздушный поток — 91,7 CFM, а уровень шума — 44,5 дБ(А).