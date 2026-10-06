В Москве за 14 месяцев построили гигафабрику аккумуляторов

Предприятие будет выпускать аккумуляторы для электромобилей, судов и ЦОДов

В Москве дали старт созданию крупнейшего в России кластера по производству аккумуляторных батарей и систем накопления энергии. Президент Владимир Путин по видеосвязи дал разрешение на запуск проекта. Комплекс площадью более 34 га должен к 2030 году обеспечивать около двух третей потребностей российского рынка аккумуляторов.

В Москве за 14 месяцев построили гигафабрику аккумуляторов
Источник изображения: Александр Мелехов/ ТАСС

Кластер рассчитан на выпуск продукции разного масштаба — от небольших аккумуляторных ячеек для беспилотников, велосипедов и бытовой электроники до крупных тяговых батарей для электромобилей, электробусов и электрических судов. Накопители также планируется использовать в центрах обработки данных и другой энергетической инфраструктуре.

В состав московского аккумуляторного кластера должны войти две гигафабрики. Строительство одной из них заняло 14 месяцев. Объект уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию, однако производство пока не вышло на полную мощность: на площадке продолжаются установка, комплектование и наладка оборудования. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, полноценно запустить предприятие планируется до конца 2026 года.

Одним из крупнейших потребителей продукции станет сама Москва. В городе уже эксплуатируется большой парк электробусов и развивается электрический речной транспорт. В перспективе аккумуляторные системы могут использоваться также в электромобилях, трамваях и поездах метро.

Собянин отметил, что тяговая батарея способна формировать до 40% стоимости электромобиля. При этом значительная часть цены самой аккумуляторной системы приходится не только на ячейки, но и на электронные компоненты и программное обеспечение системы управления батареей.

Поэтому одной из стратегических задач проекта станет локализация производства этих компонентов. Сейчас значительная часть микросхем, программно-аппаратных решений и других элементов имеет импортное происхождение. Московский кластер должен постепенно увеличивать долю российских технологий в производстве систем накопления энергии.

Новые мощности будут работать не только на рынок электротранспорта. Аккумуляторы необходимы для беспилотных систем, промышленного оборудования, стационарных накопителей, резервного энергоснабжения ЦОДов и различных мобильных устройств. Таким образом, один производственный комплекс сможет поставлять продукцию сразу для нескольких направлений.

По заявленным планам, к 2030 году московский кластер должен обеспечивать около двух третей российских потребностей в системах накопления электроэнергии.

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