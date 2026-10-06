Заказать новинку можно за 9 дней до полноценной премьеры

Чистый экран без вырезов и Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6: Red Magic 12 Pro+ уже можно заказать в Китае

Nubia начала принимать предварительные заказы на будущий флагман Red Magic 12 Pro+ — аппарат можно заказать в Китае на площадке JD.com. Стоимость устройства пока не раскрыта. Полноценная премьера новинки состоится 15 октября.

Одним из главных направлений обновления станет конструкция корпуса. Производитель называет Red Magic 12 Pro+ самым удобным флагманом в истории серии и обещает одновременно сделать его легче и тоньше предшественника.

Изменения затронут и переднюю панель. Согласно официальным тизерам, ширина рамки вокруг дисплея уменьшится с 1,25 до 0,96 мм. Кроме того, инженеры скорректировали радиусы закругления углов экрана и корпуса.

При этом Red Magic сохранит одну из главных особенностей своих игровых флагманов — дисплей без вырезов и отверстий. Фронтальная камера будет размещена непосредственно под экраном. Еще одной особенностью устройства станет активный элемент в системе охлаждения — вентилятор. В основу аппаратной платформы ляжет SoC Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.