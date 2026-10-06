Красная тревога, зеленая отмена: на «Госуслугах» появятся две кнопки для защиты от мошенников

Можно сообщить о подозрительной активности банкам, операторам и правоохранителям или отменить введенные ограничения

На портале «Госуслуг» готовят сервис экстренного оповещения о возможном мошенничестве. Инструмент будет работать через две кнопки — красную и зеленую, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы к форуму «Цифровые решения».

Красная тревога, зеленая отмена: на «Госуслугах» появятся две кнопки для защиты от мошенников
Источник изображения: ИИ Grok Imagine

Красная кнопка позволит пользователю отправить предупреждение о подозрительной активности банкам, операторам связи и правоохранительным органам, подключенным к ГИС «Антифрод». Получив сигнал, организации смогут проверить операции и при необходимости приостановить переводы и платежи или ограничить звонки на указанный номер.

Передача информации после нажатия красной кнопки будет происходить автоматически между участниками системы.

Зеленая кнопка станет механизмом отмены ранее отправленного сигнала. С ее помощью пользователь сможет инициировать снятие введенных ограничений со стороны участников «Антифрода».

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